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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, Mecidiye’de tarihi bir adım attıklarını belirterek, köyün kanalizasyona kavuşacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, Keşan'da neredeyse tek kanalizasyonu olmayan köyün Mecidiye olduğunu belirterek, sorunun çözüme kavuşması için uzun uğraşlar ile girişimlerimizin sonuna geldiklerini söyledi.

"Sayın Valimiz Yunus Sezer’in olurları sonucunda Olumlu olarak aldığımız sonuçların ardından yaptığımız resmi görüşmeler neticesinde kurumlarımızın izni ve olurları ile Mecidiye’mizin yıllar sonrası nüfus gelişimini de dikkate alarak taleplerde bulunduğumuz Mecidiye Kanalizasyon Hattı Projesi için çalışmalar başladı" diyen Muhtar Akça, "Proje kapsamında 22 kilometre uzunluğunda yeni bir hat döşenecek kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisi için ön çalışmalar başlamıştır. Ön çalışmaların ardından “en kısa sürede” kanalizasyon projesi için ilk kazmayı vuracağız. Bu konuda katkıları olan Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer, Vali Yardımcımız Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz, Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Yusuf Öztürk ve İl genel meclis üyelerimiz başta olmak üzere emeği ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Güveninizi hiçbir zaman boşa çıkartmadık, çıkartmayacağız. Durmadan yorulmadan, geleceğimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.