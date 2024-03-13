Projelerini vatandaşların talepleri doğrultusunda düzenlediklerini söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, herkesin rahat edeceği bir ilçe ortaya çıkarmak için yola çıktıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel seçimler için halkla buluşmaya devam ederken gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanıyor. "Mudanya’da sadece insanlarımızın değil, sokakta ve suda yaşayan canlıların, asırlardır birçok medeniyete sahip olan, yaşayan tarihi geçmişin de ihtiyaçlarını karşılamak, onları yaşatmak en büyük hedefimiz" diyen Gökhan Dinçer, "Kadınlarımız için pozitif ayrımcılık, emeklilerimiz için huzur, esnafımız için ekonomik rahatlık, çiftçimiz için üretime katkı, gençlerimiz için söz hakkı ve engellilerimiz için sosyal hayatın içinde daha fazla yer aldıkları, daha konforlu bir hayat için, Mudanya için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

TURNUVANIN STARTINI VERDİ

Mudanya'da herkesle biraraya gelmek için yoğun bir programla çalışmalarını sürdüren Dinçer, Güzelyalı'da pazar ziyareti gerçekleştirirken, esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi. Halkın sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunan Gökhan Dinçer, projelerini halkın talepleri doğrultusunda düzenlediklerini belirtirken, pazar günü projelerinin tanıtımını gerçekleştireceklerini ifade etti. Dinçer, Esence'de düzenlenen iftar programına da katılırken, Çekirce Mahallesi tarafından düzenlenen ve 15 takımın yer aldığı futbol turnuvasının da başlama vuruşunu gerçekleştirdi.