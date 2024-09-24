Gökhan Türkmen ve An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir Bursalı müziksevere muhteşem bir konser verdi.BURSA (İGFA) - Gökhan Türkmen An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı.

Programına sevilen parçalarından 'Olmadı' şarkısını seslendirerek başlayan Gökhan Türkmen, geniş repertuvarı ve sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.

Yaklaşık İki saat sahnede kalan başarılı şarkıcı, seslendirdiği bir birinden güzel eski ve yeni albümlerindeki tüm duygusal parçalara yer verdi. Gökhan Türkmen'e Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nu hınca hınç dolduran Bursalılar gece boyunca tüm şarkılarına eşlik etti.

Türkmen Bitmesin, Sen İstanbulsun Buram Buram, Bal, Mahşer, Büyük İnsan, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı, Lafügüzaf, Aşk Lazım gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine dokundu.