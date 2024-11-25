Gökhan Türkmen önceki akşam Gaziantep Jolly Joker’de konser verdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen Gökhan Türkmen müziğe nasıl başladığını “Çocukluk arkadaşım gitar çalmaya başlayınca heveslendim. 13-14 yaşlarında gitar çalıp, şarkı söylemeye başladım” sözleriyle anlattı.

Fransızca şarkıları ve Fransız filmlerini sevdiğini anlatan Türkmen “Kağıt diye bir şarkı yaptım. Formatı çok Fransızca gibi geldi. Fransızca söz yazdık. İtalyanca ve İspanyolca şarkı yapmayı da düşünüyorum” dedi.