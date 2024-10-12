Bursa'da sahne alan Gökhan Türkmen'in konserine hayranları Akın etti. Tamamen dolan mekanda Bursalılar, duygu ve keyif dolu bir gece yaşadı.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen, Jolly Joker Bursa'da dinleyicileriyle buluştu. 'Ayıp Ettin’ ile sevenlerini selamlayan Türkmen, geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.

Mekanı dolduran Bursalı müzikseverler de, Türkmen'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken özel bir koro oluşturdu.

Repertuvarına 'Deli', 'Ayıp Ettin', 'Bitmesin' ve 'Sen İstanbulsun' gibi düşük tempolu şarkılarıyla devam eden Gökhan Türkmen, en çok ilgiyi ise 'Aşk' şarkısında aldı. Söylediği esnada hayranları Türkmen'e sevgi gösterilerinde bulunurken, şarkıya da eşlik ederek duygularını dile getirdi.

Gecenin ikinci bölümünde de 'Çatı Katı' ve 'Lafügüzaf' ile devam eden ünlü şarkıcı, son bölümde ise tempoyu artırdı.

'Aşk Lazım' ve 'Dene' ile geceyi noktalayan Türkmen, Bursalılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti.