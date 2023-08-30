Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yok edilmenin eşiğine gelen bir milletin her türlü imkansızlıklara karşı bağımsız yaşama isteği ve vatan sevgisiyle göstermiş olduğu azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferin 101. yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk milletinin kesin zaferi ile sonuçlanmış, Aziz milletimiz, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmış; ülkemiz gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkân sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Millet olarak hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, milli birlik, beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."