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Şehitleri anma ve Filistin temasıyla GÖKÖZ-DER Kültür Gecesi, duygu dolu anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şehitleri anma programı Osmangazi Kur'an Kursları Hafızlık Derneği Başkanı Mustafa Basrık ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programın sunumunu Bursa Ekspress medya yöneticisi ve GÖKÖZ-DER danışmanı gazeteci Hasan Yalçın yaptı.

Hatim duasını Bursa emekli il vaizi Ramazan Güçlü yaptı. Güçlü, geçen hafta şehadete yürüyen 12 şehidimizin isimlerini teker teker okuyarak duasında anması salondaki herkese duygu dolu anlar yaşattı.

GÖKÖZ Dernek Başkanı Hüseyin Seymen, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında dernek çalışmalarını ve GÖKÖZ Köyü tanıtımını yaptığı konuşmada her yıl geleneksel hale gelen gecenin amacının manevi değerleri ve yöresel kültürü hatırlatmak geçmişlerini yad etmek olduğunu belirtti. Geceye damgasını vuran Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Halil Çıkrıklar "Ben Filistin için ne yapabilirim" konulu görsel sunumu büyük beğeni ve takdir topladı.

Programda ayrıca, GÖKÖZ Naturel Park İşletmecisi ve Dernek Kurucu Başkanı Arif Doğru, Dağ-Der Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, Keles Köy dernekleri koordinatörü Emre Kahraman,

Bursa Uludağ Yörük Türkmen Federasyonu ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu da birer selamlama konuşması yaptı.

Kapanışta 7 yaşında genç öğrenci Mustafa'nın İstiklal Marşı'nı şiir olarak okuması da salonda büyük alkış topladı.

Anma etkinliği sonunda katılımcılara Gököz-Der'in 2024 takvimleri, ajandaları ile kalem, çakmak ve yiyecek içecek ikramları yapıldı.