Türk Pop Müziği'nin güçlü kadın temsilcilerinden Göksel, 19 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Farklı tarzı, şarkıları ve yorumcu kimliği ile yaptığı her işle müzik dünyasına yön veren Göksel, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirmek üzere İstanbul Harbiye Cemil Topuzlı Açık Hava Sahnesi'nde konsere hazırlanıyor.

2023 yılında Türkiye'nin birçok yerinde aralıksız konserler veren, üretimlerini de belli sürelerde sevenleriyle paylaşan Göksel, her yıl verdiği Harbiye konserlerinin için 19 Nisan'ın kariyeri boyunca vereceği en anlamlı konserlerden biri olacağını söyledi.

Tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine için kullanılacak konser, Gergedan Yapım Organizasyonu tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.