Kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tuğba Özay ve Uğur Arslan sunumuyla gerçekleşen Altın Melek Ödül Töreninde ödüllerini aldı. Geceye Ünlü isimler ve basında katıldı. İSTANBUL (İGFA) - Gökşen Parlatan " Yılın En iyi Multidisipliner Sanatçısı " ödülüne layık görüldüğü Altın Melek Ödül Gecesinde basına " Resim, mozaik, seramik, kolaj gibi sanat dallarında üretim yapan Gökşen Parlatan Altın Melek Ödüllerinde yılın en iyi multidisipliner sanatçısı ödülünü aldı. Tuğba Özay'ın sorusuyla multidisipliner tanımını açıklayan Gökşen Parlatan farklı sanat dallarıyla uğraştığını ve bu alanlarda kendi duygu ve düşüncelerini dile getirdiğini söyledi.

Tuğba Özay’ı da kendi atölyesine davet etti. Ödülünü alan Gökşen Parlatan çok mutlu olduğunu söyledi. Sanatla uğraşan biri olarak takdir edilmenin çok teşvik edici olduğunu ve sanatçıları da motive ettiğini söyledi" dedi! . Gecede şıklık yarışı vardı .Gökşen Parlatan Gecede giyimi ile dikkatleri bir anda üzerinde toplamayı başardı.