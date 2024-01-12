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Savunma Sanayi Başkanlığı, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamladığını duyurmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

"Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır" diyen Prof. Dr. Görgün, "En kısa sürede, harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testleri de gerçekleştirip Gök Vatanımızın bu yeni iki gözbebeğini Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Bu vesile ile başta Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere bir kere daha Gökdoğan ve Bozdoğan’ımızın ülkemiz hava savunma sistemine kazandırılmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı ve sektör paydaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.