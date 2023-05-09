Özel gereksinimli bireyler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Engelleri Uçuruyoruz Şenliği’nde buluştu.MERSİN (İGFA) - Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ‘Engelleri Uçuruyoruz’ sloganıyla düzenlenen şenlikte kurulan oyun alanları ve sahnelerle, birbirinden farklı aktiviteler yapıldı. Şenliğe aileleri ile birlikte katılan özel gereksinimli bireyler, güzel bir bahar havasında uçurtmalarını gökyüzüne gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi tarafından alana kurulan sahnede zumba gösterisine katılan ve mini disco etkinliğinde masal karakterleriyle birlikte dans eden özel gereksinimli bireyler; basketbol, voleybol, masa tenisi, curling ve halat çekme oyunu da oynadı. Yüz boyama etkinliğinde yüzlerini boyatan çocuklar, alanda dağıtılan uçurtmaları uçurarak gönüllerince eğlendi. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde uçarken, özel çocukların mutluluğu da ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Gerboğa: “Dolu dolu bir etkinlik oldu”

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında önemli etkinlikleri hayata geçireceklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, “Etkinliğimiz çok güzel geçti. Çocuklar, uçurtma şenliği etkinliği öncesinde zumba, mini disko, basketbol, voleybol, curling, masa tenisi, halat çekme, yüz boyama ve sosis balonlarla şekiller yapma etkinliklerine katıldı. Patlamış mısır, pamuk şekeri, sandviç, limonata gibi ikramlarımız da oldu. Sonra da uçurtmalarımızı uçurduk. Çocuklar çok eğlendi, etkinliğimiz gayet güzel geçti. Aileleri de yanlarında olunca, çok mutlu oldular” dedi.

“Çok eğlendik, çok mutluyuz”

28 yaşındaki Veli Erciyas, etkinlikte gün boyu eğlendiğini belirterek, “Uçurtma uçurduk, zumba yaptık, basketbol oynadık, futbol oynadık, yarışmalar yaptık. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hep bizimle ilgileniyor” dedi.

14 yaşındaki Dilara Saçı ise, “Çok eğlendik. Basketbol oynadık, zumba yaptık ve mısır yedik. Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim. Hepsini çok seviyorum” derken, en çok eğlendiği etkinliği paylaşarak, “En çok zumba etkinliğini sevdim. Zaten ben de dans etmeyi seven biriyim. Çok eğlendim” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Mehmet Özkartal, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bütün etkinliklerine katıldığını ve bu etkinlikte de çok eğlendiğini belirterek, “Uçurtma uçurdum. Masa tenisi oynadık. En çok masa tenisini sevdim. Vahap Başkan’a teşekkürler” diye konuşurken, Açelya Yarar ise, “Uçurtma şenliğimiz var. İyiyiz, mutluyuz. Uçurtma uçuruyoruz, basket oynuyoruz, her şeyi yapıyoruz. Başkanımızı da çok seviyoruz” dedi.