Türkiye'nin 5. Marmara'nın ise en büyük gölü olan ancak son yıllarda çekilmesi ile gündemde olan İznik gölü kenarına kurulması planlanan kimyevi gübre üretim tesislerinin gölden su kullanacağı iddiası şimdiden tepkileri üzerine çekerken, firma yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacak.FATİH MISIR / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren HEKTAŞ A.Ş tarafından İznik Gölü'ne çok yakın bir noktada 'Tarım ilaçları etken madde üretimi, tehlikesiz atıktan bakır sülfat üretimi ve kimyevi gübre üretim tesisi' kurulacağı öğrenildi.

HEKTAŞ işletmesinin İznik Gölü kenarında ki hali hazırda var olan tesislerinin yine aynı bölgede göl kenarına kurulması için başlatmış olduğu proje için ise firma yetkilileri tarafından ÇED süreci hakkında ilçeye bağlı Örnekköy mahallesinde halkı ve kamu oyunu bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Yaklaşık 75 bin metre kare bir arazi üzerine yapılması planlandığı öğrenilen tesis için çalışmaları Mora Çevre Ve Orman Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi yürütecek.

Çekilmesi ile gündemden düşmeyen İznik gölüne yakın bir noktada kurulması planlanan ve işletmenin üretim aşamalarında gerekli olacak olan suyu gölden yüksek miktarda su kulllanacağı iddialarına çevreciler şimdiden tepki göstermeye başlarken, çeşitli sebepler nedeniyle çekilmesi durdurulamayan göl için ortaya atılan bu iddia gerçek olursa İznik gölü için yeni bir tehlike ortaya çıkmış olacak.