Gölcük Belediyespor; gerçekleştirdiği olağan kongresinde İbrahim Uzuner’i başkanlığa seçerek, yeni yönetimi belirledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor, düzenlenen olağan genel kurul ile yeni başkan ve yönetimini seçti. Gerçekleşen genel kurul sonrasında Gölcük Belediyespor Başkanı İbrahim Uzuner oldu. Uzuner’in yönetiminde ise;

Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Genel Sekreter Aykut Balta, Sayman olarak ise Öner Akdoğan görev yapacak. Yeni yönetimde Osman Eski, Enes Özgüler ve Serkan Sıdal da asil üye olarak yer aldı.

17 BRANŞTA YENİ YETENEKLER YETİŞTİRECEK

Kurulduğu günden itibaren yetiştirdiği başarılı sporcular ile ilçeye çok sayıda derece kazandıran Gölcük Belediyespor yeni yönetim ile 17 branşta faaliyet gösterecek. Toplam 5675 lisanslı sporcu bulunan Gölcük Belediyespor; satranç, güreş, judo, Taekwondo, bedensel engelliler, okçuluk, basketbol, karate, yüzme, bilardo, voleybol, hokey, izcilik, halk oyunları ve geleneksel güreş dallarında sporcu yetiştirmeye devam edecek.