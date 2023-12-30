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Kocaeli Büyükşehir, Gölcük Donanma Mahallesi D-130 Karayolu üzerine yaya üst geçidi yapılması için ihale düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Gölcük Donanma Mahallesinde yaşayanların D-130 Karayolundan daha güvenli şekilde karşıya geçebilmesi için çelik yapı yaya üst geçidi yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen üst geçit ihalesine 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 26 milyon 865 bin 770 TL oldu.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üst geçide Sezai Karakoç ismi verilecek. Yapılacak Sezai Karakoç üst geçidi Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayacak. Çelik köprü için 1750 metreküp kazı yapılacak, 1120 metreküp c beton, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş kamera konulacak. Yapılacak çalışmanın toplam 180 takvim gününde bitirilmesi planlandı.