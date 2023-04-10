Kocaeli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenerek yıkılan ve yeniden yapım çalışmaları başlayan Gölcük Hükümet Konağı’nda yapım çalışmaları hızla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek geçtiğimiz Şubat 2022’de yıkılan Gölcük Hükümet Konağı ile yine; Şirinköy’deki yeni hizmet binasına taşınan, temel açma çalışmaları sırasında yıkılan eski Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı binasını da kapsayacak şekilde, aynı yerde yeniden yapımı için temel atma hazırlıkları devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, inşaat alanına giderek incelemelerde bulundu. Başkan Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

650 GÜNDE TAMAMLANACAK

650 gün içinde tamamlanması planlanan Gölcük Hükümet Konağı'nın zemin iyileştirme kapsamında fore kazık çakılması ve beton atılması çalışmaları sürüyor.