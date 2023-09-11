Gölcük Belediyesi 9. Başkanlık Kupası Metin Doruklu Futbol Turnuvası, heyecan dolu müsabakalar sonrasında, Gölcük Karadeniz Spor'u 2-0 yenen Gölcük İdman Yurdu şampiyonluğu ile sonuçlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi 9. Başkanlık Kupası Metin Doruklu Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Değirmendere Stadı’nda oynanan final karşılaşmasında, Gölcük Karadeniz Spor'u 2-0 yenen Gölcük İdman Yurdu şampiyon oldu. 3.lüğü ise Osmanlı 41 Spor kazandı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Merhum Metin Doruklu’nun oğlu Affan Doruklu ile birlikte takdim etti.

Turnuva, arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Metin Doruklu anısına düzenlendi. Doruklu, Kahramanmaraş Depremi sonrasında sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sırasında, kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şampiyon olan Gölcük İdman Yurdu Takımı başta olmak üzere, yeni sezon öncesi takımlarımıza hazırlık olanağı sağlayan turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda da üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.