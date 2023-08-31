Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir’in naaşı kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilmek üzere Samsun’a gönderildi. 53 yaşında hayatını kaybeden Özdemir’in cenazesi, 1 Eylül Cuma günü Samsun İlkadım ilçesi Büyük Camii’de Cuma Namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Halk sağlığı ve huzuru İnegöl Zabıtası'na emanet

Halk sağlığı ve huzuru İnegöl Zabıtası'na emanet

Gölcük Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti eski milletvekili Fikri Işık, merhum Özdemir’in eşi Sevda Özdemir, çocukları; Berrin İzem Özdemir, İzzetalp Özdemir, Kaan Erdem Özdemir, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakalandığı amansız hastalık sonrasında hayatını kaybeden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir’in naaşı, Gölcük Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilmek üzere Samsun’a gönderildi. KOCAELİ (İGFA) - Uzun süredir kanser tedavisi gören ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük’ten son yolculuğuna uğurlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.