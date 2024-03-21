Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölgedeki gençlerin yeni ders çalışma mekanı olacak Gölcük Kılavuz Derslik’in tanıtım programına katıldıKOCAELİ (İGFA) - Eğitime ve geleceğin teminatı olan gençlere her fırsatta büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sunulan imkanları her geçen gün daha da artırıyor.

Gençleri geleceğin dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, ‘Kılavuz Gençlik’ projeleriyle fark oluşturuyor.

Hayata geçirdiği ‘Etüt-Kütüphane’ modeliyle gençlere yenilikçi eğitim merkezleri fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi hem gençlere daha rahat ders çalışabilecekleri alanlar oluşturuyor, hem de zengin kütüphaneler, atölye etkinlikleri ve ikram alanlarıyla gençlerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

GÖLCÜK KILAVUZ DERSLİKI

Büyükşehir Belediyesi her yıl binlerce gencin faydalandığı dersliklere bir yenisini daha ekledi. Gölcük Millet Bahçesi'nde 560 metrekarelik alanda çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde inşa edilen Kılavuz Derslik için tanıtım programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımıyla gerçekleştirilen programla etüt-kütüphane gençlere tanıtıldı. Tesiste gençlerle sohbet ettikten sonra öğrencilerin düzenlediği resim sergisini gezen Başkan Büyükakın, Karamürsel Kılavuz Gençlik Merkezi Müzik Grubu’nun verdiği konserde öğrencilerin seslendirdiği Çanakkale Türküsüne eşlik etti.

BAŞKAN’DAN 24 SAAT AÇIK TUTMA SÖZÜ

Yoğun bir tempoda çalışırken gençlerle bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Bu programların içerisinde en keyiflisi gençlerle ilgili olanlar. Gençler bizden sadece kütüphane istemiyor. Kitapların olmasını istiyorlar fakat aynı zamanda çay-kahve içebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanların da olmasını istiyorlar. Arkadaşlarla bu talebi paylaştığımızda ortaya böyle bir mekan çıktı. Burası size fırsatlar ortamı sağlıyor. Bize gelen taleplere göre burada gerçekten 24 saat öğrenci olursa burayı 7/24 açık tutma sözünü verebilirim. Siz yeter ki 24 saat çalışın, biz buraların sayısını da giderek artıracağız. Bir başka konseptte içerisinde fitness ve sanat merkezi olan mekanlar tasarlamaya karar verdik. Çok amaçlı gençlik merkezleri kuracağız. Gençlerimize yapmakta olduğumuz projelerin sayısını ve çeşitliliğini artıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Özellikle teknoloji alanında çocuklarımızın okur yazarlığının artması ve teknoloji yarışmalarında başarı gösterebilmeleri için ayrı mekanlar oluşturacağız. Şu anda okullarımızda robotik kodlama sınıfları oluşturuldu. Teknoşehir mantığıyla çalışabilecek, start-up firmalarının da ortak mekanda çalışabileceği mekanlar yapacağız. Geleceğin dünyası gençlerin omuzlarında yükselecek. Sizin aranızdan Steve Jobs, Bill Gates gibi bilim adamları çıkabilir. Aranızdan biri programlar yazabilecek, aşı bulabilecek, ilaç keşfedebilecek. Bizi dünyanın gidişatına yön verebilecek bir ülke yapacak. Bu mekanları geleceğin dünyasına hazırlanmanız için yapıyoruz. Diğer imkanlarla çok daha güzeli olacak” ifadelerini kullandı.

SEZER’DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Sezer, “Bu alan Gölcük depreminden sonra enkaz döküm sahası olarak kullanıldı. Buranın yemyeşil bir yer olmasını hayal etmiştik. Gençlerimizin de faydalanacağı, manzaralı bir mekan istemiştik. Bölgenin Millet Bahçesi olarak belirlenmesi sonrasında bu alana 1300’ün üzerinde ağaç, 12 binden fazla bitki ekildi. Birkaç sene içerisinde burası bir orman haline gelecek. Gençlerimiz burada her türlü hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek” diyerek emeklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.