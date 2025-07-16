15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gölcük’te, vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlenen törende coşkuyla kutlandı. Hain darbe girişiminin 9. yılında organize edilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Gölcüklüler yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Türk milletinin büyük kahramanlık göstererek hainlere karşı gösterdiği 15 Temmuz mücadelesinin yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Gölcük’te de coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen programda katılan vatandaşlar, her zamanki gibi vatan nöbetine devam etti. Programa Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, İlçe Jandarma Komutanu Üst. Mahir Sarıdağ, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aytekin Kartal, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN GÜN BOYU SÜREN PROGRAMLAR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öğlen saatlerinde Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen tören ile başladı. Törende şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edilerek şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Kaymakam Gültekin, Garnizon Komutanı Korkut ve Başkan Sezer, şehitlikte yapılan duaların ardından Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ettiler.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Etkinlikler akşam saatlerinde Kavaklı Kongre Sarayı önünden düzenlenen fener alanı yürüyüşü ile devam etti. Kongre sarayı önünde toplanan vatandaşlar, Başkan Sezer ve beraberindeki heyet ile birlikte coşku ile Anıtpark’a yürüdüler. Yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması Anıtpark’ta başlayan törende, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dualar edildi.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Aziz Milletimiz, 15 Temmuz 2016'da, FETÖ Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, dış destekli bir işgal girişimi olan hain darbe teşebbüsü gecesinde de, vatanı uğruna canını seve seve feda etmekte asla tereddütte düşmeyerek; devletini, bayrağını, vatanını canı pahasına korumuştur. Gölcüklü hemşehrilerim de; darbe gecesinde ve haftalar boyunca Anıtpark’ta tutulan demokrasi nöbetlerinde, aziz vatanın sahipsiz olmadığını göstermiş, 15 Temmuz Destanının 9.yılı olan bu akşam, Gölcük, dim dik ayakta olduğunu dosta düşmana tekrar göstermiştir. Hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından tören; Türk milletinin kahramanlık dolu tarihini anlatan tiyatro oyunu sonrasında okunan salalar ile sona erdi.