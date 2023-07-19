Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” etkinlikleri, çocukların yoğun ilgisi ile mahallelere eğlence taşımaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, çocukların yaz neşesi haline gelen “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” etkinliklerini mahallelere yaymaya devam ediyor.

Mahalle ve köy meydanlarını dolaşarak çocuklarla buluşan etkinliklerde coşku, bu kez Karaköprü Mahallesi Narlı Park'a taşındı. Çocukların çok yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, birbirinden eğlenceli aktivitelerle, hem çocuklara hem de ailelerine eğlence dolu bir akşam yaşattı.

EĞLENCENİN YENİ DURAĞI YÜZBAŞILAR MAHALLESİ

Parkı dolduran çocuklar; sahne gösterileri, tiyatro, maskotlar, kukla gösterileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalar ile doyasıya eğlendiler. Bi’dünya Eğlence, perşembe akşam; Yüzbaşılar Mahallesi Park Basketbol Sahası yanında saat 19.30'da devam edecek.