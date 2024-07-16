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Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek atölyelerde; Gölcük Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından sanat dalları hakkında geniş bilgiler verilecek olan etkinlikte, gençler uygulama yaparak kendi sanat eserlerini üretme şansı yakalayacaklar.

14.30-16.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte 13-18 yaş arasındaki gençler; dekoratif süs eşyası yapımı, bileklik, makrome, kilim dokuma ve keçe atölyelerinde sanat dallarını öğrenerek yeteneklerini geliştirecekler.

ERÜ’de '15 Temmuz Milletin Zaferi ve FETÖ Terör Örgütü' konulu konferans

ERÜ’de '15 Temmuz Milletin Zaferi ve FETÖ Terör Örgütü' konulu konferans

Gölcük Belediyesi yaz kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gençlerin geleneksel sanatlardaki yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 Temmuz Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek "Kültürümü Tanıyorum Eğlenerek Öğreniyorum" etkinlikleri, gençlere birçok sanat dalı ile tanışma fırsatı sunacak.

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