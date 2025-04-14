Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Slovenya’da düzenlenen Yüzme Şampiyonası’nda üç 1.’lik ve bir de 2’lik derecesi elde eden Gölcüklü milli sporcu Ela İşcan’ı tebrik etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcüklü milli yüzücü Ela İşçan, Avrupa Şampiyonası’ndan 3 derece ile döndü. Gölcük Akademi Yüzme Spor Kulübünde yetişen, 2024'de milli takım seçilen Ela İşcan, Slovenya'da düzenlenen Yıldızlar Multination Yüzme Şampiyonası'nda, 400 metre karışıkta 1., 200 metre kurbağalamada 1., 200 metre karışıkta 1., 100 metre kurbağalamada da 2.oldu.

Kazandığı derecelerle ilçesinde büyük gurur kaynağı olan İşcan’ı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcüklü hemşehrimiz, Milli Sporcumuz Ela İşcan kızımızı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyor, başta ailesi olmak üzere, yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.