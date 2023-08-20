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Film sonunda etkinlikten memnun kalan çocuklar, etkinlik için teşekkür ettikleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

Açık havada sinema etkinliği kapsamında Şirinköy’de bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde gösterimi gerçekleştirilen “Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey” filminine minik Gölcüklüler yoğun ilgi gösterdiler. Aileleriyle birlikte kütüphane bahçesini dolduran çocuklar; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de izleyiciler arasında yer aldığı film ile hoşça vakit geçirdiler.

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