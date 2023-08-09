Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, Spor Kenti Gölcük şiarıyla ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, “Spor Kenti Gölcük” hedefiyle sporun her alanında desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Gölcük Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Değirmendere Stadyumu’nda gerçekleşen dağıtım töreninde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın'ın da katılımıyla amatör spor kulübü temsilcilerine spor malzemelerini teslim etti.

Törende konuşan Gölcük belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkânı sunan, fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı yapan, alt yapıdan üst yapıya sporcu yetiştiren ve amatör bölgesel liglerde ilçemizi temsil eden amatör futbol kulüplerimize, her yıl olduğu gibi bu yıl da spor malzemelerini teslim ettik. Diğer branşlardaki spor kulüplerimize de talepleri doğrultusunda destek vermeye devam ediyoruz. Gölcük’ün adının sportif başarılarla duyurmanın mücadelesini veren tüm kulüplerimize, yeni sezonda ve katılacakları liglerde ve turnuvalarda üstün başarılar diliyorum” dedi.