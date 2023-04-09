Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ilçeye gelen depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Sık sık deprem bölgesine giderek çalışmaları yakından takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bu kez Gölcük’te bulunan depremzedeler ile iftar sofrasında buluştu. Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada’nın da katıldığı iftar programında Başkan Sezer, depremzedelere yönelik Hatay ve Gölcük’te yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

DEPREMZEDELERİN TALEPLERİ YERİNE GETİRİLİYOR

İftar sonrasında depremzedelerle sohbet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyesi bünyesinde kurduğumuz, Gölcük Belediyesi Deprem Vefa Yardım Ekiplerimiz ile misafir oldukları evlerde tek tek ziyaret ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızla iletişim halinde olmaya, taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sezer, “Depremin ilk gününden itibaren Hatay’da çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi ekiplerimiz ise bir yandan alt yapı çalışmalarına destek verirken bir yandan da depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Hatay’ın tüm ilçelerinde; Gölcük Belediyesi’nin koordinasyonunda, Gölcük Belediyesi ve diğer belediye ekipleri; ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon, kemirgen, larva mücadelesi, haşereye karşı çadır kent çevrelerine kükürt - naftalin karışımı serilmesi ve benzeri çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ekiplerimiz ayrıca Hatay, Antakya ve Defne'de mahalleleri ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılamaya devam ediyor” dedi.