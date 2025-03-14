Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, KYK Gölcük Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerle birlikte iftarını yaparak sonrasında da çay eşliğinde sohbet etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ramazan ayında toplumun her kesimi ile bir araya gelmeyi sürdüren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, son olarak Kredi Yurtlar Kurumu(KSY) Gölcük Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ile buluştu.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin’in eşlik ettiği iftar programında orucunu açan Başkan Sezer, sonrasında da öğrenciler ile çay eşliğinde sohbet etti.

Öğrencilerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtlayan Başkan Sezer, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenciler, son olarak ilçede devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Sezer’e iftar sofralarına konuk oldukları için teşekkür ettiler.