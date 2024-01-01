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Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı akşamında görevleri başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.KOCAELİ (İGFA)- Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı akşamı hemşehrilerinin güvenliği, huzuru, sağlığı ve asayişi için mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olan kamu görevlilerini yalnız bırakmadı.

Kaymakam Günlttekin, Başkan Sezer’e ziyaretlerinde Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş da eşlik etti. Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer; İtfaiye Grup Amirliği, Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi, Gölcük Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay’da görevi başındaki personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

BAŞKAN SEZER HASTALARI UNUTMADI

Yılbaşı akşamı görevi başında olan personellerin yeni yıllarını kutlayan Başkan Sezer, hastanede ziyaret ettiği hastalara da acil şifalar dileklerini iletti. Ziyaretlerde Başkan Sezer, “Hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.