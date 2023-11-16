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Gölcük Belediyesi tarafından yeniden ihya edilerek ilçeye ve turizme kazandırılması hedeflenen Yukarı Ulaşlı’daki tarihi hamamda, restorasyon çalışmaları tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki ecdat yadigarını yeniden ihya eden Gölcük Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma çalışmaları kapsamında önemli bir projeyi tamamladı. Bu kapsamda atıl halde olan Yukarı Ulaşlı’daki tarihi hamamda başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hamamın son durumunu ve çevre düzenlemelerini, Ulaşlı Gençlik Derneği Başkanı Ercan Tekin ile birlikte yerinde inceledi.

ÖZENLE RESTORE EDİLDİ

Yıllarca bakımsızlıktan dolayı harap durumda olan Yukarı Ulaşlı tarihi hamam, Gölcük Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon projesiyle eski ihtişamına kavuştu. Tarihî hamam; aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve devam eden çevre düzenlemesiyle; tarihî hamam estetik bir görünüm kazandı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi hamam, hem turizme katkı sağlayacak hem de bölgenin tarihine ışık tutacak. Kocaeli'nin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlaması amaçlanan hamam ile Gölcük’te bir tarihi değer daha gelecek nesillere aktarılmış olacak. Etrafında yapılan çevre düzenlemeleriyle birlikte hamamın yer aldığı bölge, turistik bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

TARİHÎ HAMAM ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

İlçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ümüzün tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve ilçemizin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla başladığımız; Yukarı Ulaşlı’daki Tarihî Osmanlı Hamamı restorasyon çalışmamız sona erdi. Tarihî hamam; aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Tarihî yapının restorasyonu yanında; yapılan istinat duvarları ile zemin de güçlendirildi. Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve çevre düzenlemesiyle; tarihî hamam estetik bir görünüme kavuştu" dedi.