Gölcüklüler, A Milli Futbol Takımının, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın coşkusunu, Anıtpark'ta kurulan dev ekran önünde yaşadılar.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye A Milli Takımın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi Gölcük halkını sevince boğdu. Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark’a kurulan dev ekran önünde bir araya gelen Gölcüklüler, A Milli Takımın Avusturya karşılaştığı maçı, coşku içerisinde heyecanla takip ettiler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de izleyiciler arasında yer aldığı maçtan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmesi Anıtpark’ta toplanan yüzlerce kişiyi ve tüm Gölcük halkını sevince boğdu.

ANITPARK KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gölcüklüler, milli maç heyecanını daha coşkulu yaşamak için maça dakikalar kala Anıtpark’ta bir araya geldi. Dev ekran önünce kırmızı beyaz formalar ve Türk bayrakları ile yerini alan yüzlerce kişiye Başkan Ali Yıldırım Sezer de eşlik etti. Çekişmeli geçen maçtı dev ekrandan takip eden Gölcüklüler, hemşehrileri olan Merih Demiral’ın 2 golünde de büyük sevinç yaşadılar.

SON DÜDÜKLE GÖLCÜK SEVİNÇ YUMAĞI OLDU

Son düdüğe kadar büyük heyecan yaşayan Gölcüklüler, A Milli Takımın 2-1’lik skorla maçı tamamlayarak çeyrek finale yükselmesini büyük coşku içerisinde kutladılar. Dakikalarca Anıtpark’ta dev ekran önünde kutlama yapan yüzlerce kişi maç organizasyonu için Başkan Sezer ve ekibine teşekkür ettiler.