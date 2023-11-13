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Tadilatı tamamlanan Çiftlik Kültür Merkezi’nde açılan Gölcük Belediyesi Spor Kulübü ücretsiz Taekwondo kursunda, çocuklar ilk antrenmanına çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, “Spor Kenti” kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak hizmete açılan Çiftlik Kültür Merkezi’nde ücretsiz Taekwondo kursu eğitime başladı. Gölcük Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde hizmete açılan kursa başlayan çocuklar, ilk antrenmanlarına çıktılar. Antrenmanı ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yakından ilgilendiği geleceğin yıldız sporcu adaylarına başarılar diledi.

GÖLMEK 7 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERECEK

Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda branşta eğitime devam edecek olan GÖLMEK, eğitim ağına bu yıl eklenecek olan Çiftlik Kültür Merkezi’nde 7 ayrı branşta kursiyerlerine yeni yetenekler kazandıracak. Halen başvuruları kabul eden GÖLMEK, yeni adresinde Eğitmen Feyza Sıvacı tarafından; Kaat’ı Sanatı ve çini desenleri, kitre bebek, deri işlemeciliği, keçe işlemeciliği, giyim ve mefruşat branşlarında eğitimler verecek.