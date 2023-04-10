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Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Eğlence dolu akşamların yaşandığı şenliklerin son durağı Kavaklı Kongre Sarayı oldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kongre Sarayı’nda düzenlenen Geleneksel Ramazan Ayı Çocuk Şenliği’nde çocukların neşeli anlarına ortak oldu. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; “Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği” etkinlikleri, ilçe genelinde birçok farklı noktada çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

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