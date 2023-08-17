Kocaeli Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos Mezarlığı’nda dualarla anıldı.KOCAELİ (İGFA) -  Gölcük Belediyesi tarafından; asrın felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Gölcük olan, 17 Ağustos Depremi’nin 24. yıl dönümü nedeniyle 17 Ağustos Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı-Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesi ardından anma töreni son buldu.

Anma törenleri kapsamında daha sonra; İhsaniye Deprem Şehitliği, İhsaniye Çiftlik Ulu Camii, Değirmendere Şehitliği, Halıdere Merkez Camii ve son olarak da Ulaşlı Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edildi.

BAŞKAN SEZER’DEN DEPREM ŞEHİDİ YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Başkanlardan 'Kitap Kahve'ye ziyaret Başkanlardan 'Kitap Kahve'ye ziyaret

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, o gün yaralanan ve depremin izlerini taşıyan hemşehrilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar dilerim” dedi.