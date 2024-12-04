Gölcük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen engelli bireylerin dans gösterileri törene katılanların içini ısıttı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü töreni, görenlerin neşesine neşe kattı.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Gölcük Anıtpark’taki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Çelenklerin sunumu sonrasında engelli bireylerin hazırladığı sürpriz dans gösterileri ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Törende 22 yaşındaki engelli birey Özgün Yılmaz ise popüler bir pop müziği eşliğinde yaptığı bireysel dans ile törene katılanların içini ısıttı.

Neşesini ve yaşama sevincini dansı ile tören alanındaki herkese yansıtan Yılmaz, dans figürleri ile büyük alkış aldı. Zaman zaman eğitmenleri ve alandaki izleyicilerle de dans eden Yılmaz, çelenk sunma törenine renk kattı. Yılmaz’ın danslarının ardından ise diğer engelli bireyler de dans ve şiir sunumları ile alandakilere keyifli anlar yaşattılar.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 3 Aralık gününün sadece Aralık ayında bir gün olarak değil her gün beraber oldukları bir gün olduğunu ifade ederek, "Dün olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız yürümeyeceksiniz. Her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun” dedi.