Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki kurslarda eğitim gören özel bireylerin el emeği ürünlerinden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünler, yılsonu sergisinde sergilendi. Eylül ayından itibaren devam eden kurslarda 1.500’ün üzerinde engelli birey tarafında üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yanı sıra Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Dinçer Koç, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, kursiyerler ve aileleri katıldı. Sergide; dudak okuma, takı tasarım, ahşap boyama, örgü teknikleri, amigurumi bebek yapımı kurslarına katılan kursiyerin büyük emek harcayarak yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

BENİM AÇIMDAN EN ANLAMLI SERGİ

Sergideki eserleri beğeni ile inceleyen Başkan Sezer, “Bu sergi, benim açımdan bu yıl katıldığım en anlamlı sergi. Sizin emeklerinizin ürünü olan bu sanat eserlerini, yaptıklarınızı görmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bu kurslarla sosyalleşme ortamı sağlıyoruz, bir yandan yeni meslekler öğretiyoruz. Farklı beceriler öğretiyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da beraber yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.