Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 102'inci yıl dönümü olan 19 Eylül Türkiye'de Gaziler Günü, Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen törenle kutlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Gâzi Mustafa Kemal Atatürk’e, “Gazî” ünvânı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinin 102. yıl dönümü ve “19 Eylül Gaziler Günü” Gölcük Anıtpark'ta törenle kutlandı. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur, gaziler, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde de; İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Tören; günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ile son buldu.

EMEKLİ ASTSUBAYLAR VE GAZİLERE ZİYARET

Törenin ardından Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Türkiye emekli Astsubaylar Derneği Gölcük Şubesi ile Gaziler Derneği Gölcük Şubesi’ni ziyaret ederek tüm gazilerin Gaziler Günü’nü kutladılar.