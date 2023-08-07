Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde, 11-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Geleneksel El Sanatları Festivali' Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda yapılacak.KOCAELİ (İGFA)- Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda başlıyor.

Gölcük Belediyesi tarafından sanata değer katacak olan El Sanatları Festivali, geleneksel el sanatlarının usta isimleri, 11-13 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’te bir araya gelecek.

Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli bir buluşma olacak olan festival; Geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri ile Gölcük’te sanat dolu gün yaşatacak.

Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenecek atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinebilecek.