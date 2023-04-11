Gölcük Belediyesi Geleneksel Ramazan Akşamı Çocuk Şenlikleri, bu kez Değirmendere’de çocuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; “Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği” etkinlikleri, iftar saati sonrasında Değirmendere’de çocuklarla buluştu.

Değirmendere Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte çocuklar, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca-İbiş ile geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak, eğlendiler.