Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin; belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu.
Sezer; yakından ilgilendiği minik öğrencilerin, belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.
Öğrencilere belediye başkanlığı görevi hakkında bilgiler veren Sezer, geleceğin yönetici adaylarına eğitim hayatlarında başlarılar diledi.