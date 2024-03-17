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İpsala'da Sarıcaalili Kaya için yardım kampanyası başlatıldı

İpsala'da Sarıcaalili Kaya için yardım kampanyası başlatıldı

Sezer; yakından ilgilendiği minik öğrencilerin, belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.

Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin; belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu.

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