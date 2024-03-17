Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin; belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu.

Sezer; yakından ilgilendiği minik öğrencilerin, belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.

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Öğrencilere belediye başkanlığı görevi hakkında bilgiler veren Sezer, geleceğin yönetici adaylarına eğitim hayatlarında başlarılar diledi.