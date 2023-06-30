Gölcük’te düzenlenen Kent Bayramlaşması toplumun her kesiminden temsilciler vatandaşların geniş katılımı ile gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı Gölcük’te 7’den 70’e herkes Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kent bayramlaşmasında kucaklaştı. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleşen kent bayramlaşmasına; Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, siyasi partileri ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE NİCE BAYRAMLARA”

Bayramlaşma töreninde 7’den 70’e herkesin bayramını tek tek kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

BAŞKAN SEZER, ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Başkan Sezer, kent bayramlaşmasının ardından Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ile birlikte Şehitler Mezarlığı’nda yer alan şehitliği ziyaret etti. Başkan Sezer ve beraberindekiler Kuran-ı Kerim Tilaveti sonrasında şehitler için dua ettiler.