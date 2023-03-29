Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’te en çok kitap okuyan hemşehrilerini teşekkür belgesi ve kitapla ödüllendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’teki kitap kurtları teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Kütüphaneler Haftası münasebetiyle; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Kütüphanesi ve Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan hemşehrileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yalı Evleri Seramik Evi’nde düzenlenen programda Başkan Sezer, en çok kitap okuyan Gölcüklüleri teşekkür belgeleri ve kitap ile ödüllendirdi.

Gölcük Belediyesi kütüphanelerinde en çok kitap okuyanlar arasına giren hemşehrilerini tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hayatın her alanında yaşanılan tecrübeleri, fikir ve bilgileri öğrendiğimiz en yakın dostlarımız kitaplardır. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimi kütüphanelerimize ve Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’ne bekliyoruz” dedi.

BİNLERCE ÜCRETSİZ KİTAP TEK TIKLA ELİNİZDE

Hemşehrilerini Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nden daha fazla faydalanmaya davet eden Başkan Sezer, “Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nde, kütüphane otomasyon sistemi, mobil uygulama ya da web sitesinden, 300 ayrı yayın evinin yayınladığı, 32 bin e-kitaba ücretsiz olarak cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’ne siz de katılmak için aşağıdaki form linkine tıklayıp, üyelik formunu doldurmanız yeterli” diye konuştu