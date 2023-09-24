Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu”, Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenler, şair, yazar, felsefeci ve filozofların sunduğu birbirinden değerli bildiriler ile sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Türk edebiyat dünyasına yön veren sempozyumlar serisinin beşincisi olan Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu sona erdi.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumlar serisinin beşincisi olan sempozyumda; Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli ismi merhum Necip Fazıl'ın düşünce hayatı ve Büyük Doğu Dergisi’nin edebiyat dünyasına etkisi ele alındı. Üstat Necip Fazıl’ı genç kuşakların tanıması ve edebiyat dünyasına katkısını aktarmak için düzenlenen sempozyum; 22 kıymetli akademisyen, yazar ve şairin sunduğu bildiriler ile sona erdi.

SEMPOZYUMUN AÇILIŞINA YOĞUN KATILIM

Geçmiş dönem Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla başlayan ve iki gün süren sempozyumda; Türk Edebiyatı için önemli bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı. Sempozyumun ikinci gününde Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu başkanlığında düzenlenen dördüncü oturumda Dr. Hüseyin Yorulmaz; “Kısakürekzadeler ve Necip Fazıl, Bünyamin Doğruer; Necip Fazıl Kısakürek Kişiliği ve Toplumda Oynadığı Rol”, Metin Önal Mengüşoğlu ise “Mağrur Öfke Necip Fazıl” adlı konu başlıkları ile üstadın düşünce hayatı ile dinleyicilere bilgiler aktardılar.

ÜSTADIN DÜŞÜNCE HAYATI GÖLCÜK’TE ELE ALINDI

Beşinci oturum ise Prof. Dr. Turgay Anar başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Üzeyir İlbak; “Necip Fazıl’ın Raporlarında Din ve Siyaset”, İbrahim Öztürkçü; “Büyük Şairden Süper Mürşide Necip Fazıl Sembolizasyonları”, Doç. Dr. Yasin Beyaz; “Şairin Tarihle İmtihanı: Necip Fazıl'ın Gözünden Osmanlı Tarihi” konu başlıkları ile anlarımlar yaptılar.

Sempozyumun altıncı ve son oturumda ise Prof. Dr. Ali Utku başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Dr. Ertuğrul Aydın; “Ağaç Dergisinin Büyük Doğu'nun Oluşumundaki Rol ve Katkıları”, Necip Tosun; “Bir Kimlik İnşası Olarak Şairin Hikâyeleri”, Yıldız Ramazanoğlu; “Necip Fazıl’ın Tiyatro Eserinde Kahramanlar” başlıkları altında üstat Necip Fazıl Kısakürek’in edebiyat dünyasına yansıması hakkında düşüncelerini paylaştılar.

Sempozyum; Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Prof. Dr. Turgay Anar, Prof. Dr. Ali Utku, Doç. Dr. Ali Kurt, Yıldız Ramazanoğlu ve Necip Tosun’un yer aldığı müzakere sonrasında sona erdi.

GÖLCÜK TÜRK EDEBİYAT DÜNYASINA KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Türk Edebiyat dünyası açısından bir önemli sempozyumu daha tamamladıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Açılış konuşmasını, Geçmiş Dönem Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı başta olmak üzere; sempozyumun düzenlenmesinde büyük emekleri olan Sempozyum Düzenleme Komisyonu Başkanı Sayın Doç.Dr.Ali Kurt’a, düzenlenme komitesinde yer alan Başkan Yardımcılarım Sayın Fikret Ormancıoğlu ve Sayın Ahmet Karadağ'a, emeği geçen tüm personelimize, sempozyuma bildiri sunan saygıdeğer akademisyenlere, yazarlara, gerek Kervansaray Kültür Yapısı’nda, gerekse sosyal medyada sempozyumunu izleyen kıymetli izleyicilere çok teşekkür ediyorum” dedi.