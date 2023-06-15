Kocaeli'nde yapılan “Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği" müsabakalarında İzmir ekibini yenerek şampiyon olan Kavaklı Şehit Adem Başoğlu Ortaokulu Kız Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’ün gururu Kavaklı Şehit Adem Başoğlu Ortaokulu Kız Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Kocaeli genelinde düzenlenen ortaokullar arası "Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği" final müsabakasında, Kavaklı Şehit Adem Başoğlu Ortaokulu, üstün performansıyla İzmir Ülkü Ortaokulu'nu mağlup ederek zirveye çıktı. Büyük başarı elde eden takım, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı.

GÖLCÜK’ÜN POTANSİYELİNİ SAHAYA YANSITTILAR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bu büyük başarıya imza atan takımı ve teknik sorumlusu Hasan Alemdar'ı tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Sezer, takımın gösterdiği üstün performansın ve azmin gelecek nesillere örnek olacağını belirtti. Takımın elde ettiği zaferin Gölcük’ün spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Sezer, genç sporcuların yeteneklerini geliştirmek için belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kavaklı Şehit Adem Başoğlu Ortaokulu Kız Futbol Takımı'nın şampiyonluğu, hem okulda hem de Gölcük’te gurur ve sevinçle karşılandı. Şampiyonada; İzmir Ülkü Ortaokulu 2., Van Mustafa Cengiz Ortaokulu 3., İzmir Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu ise 4. oldu.