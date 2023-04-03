Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Gölcük Otizm Derneği’ni ziyaret ederek, özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Ali Yıldırım Sezer; Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, Gölcük Otizm Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Sezer, özel gereksinimli çocuklar ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Sezer, Gölcük Belediyesi’nin engelli ve özel bireyler için yapılan çalışmalar hakkında dernek yöneticileri ve ailelere bilgiler verdi.

HUZURLU ORTAMDA EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Özel gereksinimli bireyler için yapılan çalışmaları anlatan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Otistik çocuklarımız için; Değirmendere Topçular Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi’ndeki prefabrik binanın eğitim için yetersiz olması nedeniyle, Çiftlik Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Gölcük Belediyesi’ne ait binanın tadilatını tamamlamamızdan sonra, 3 yıldan bu yana öğrencilerimizin burada huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam etmelerini sağladık” dedi.

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU İNŞAATI SÜRÜYOR

Başkan Sezer, “Gölcük Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle aldığımız kararla da Maliye Hazinesine devrettiğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen Değirmendere Gaipler Mezarlığı yakınındaki 4 dönüm arsada Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımızın geleceği için; Gölcük Otizm Derneğimiz ile diyalog halinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.