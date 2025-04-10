Kocaeli'de Gölcük’te Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bir dizi etkinlikler düzenlendi. Gölcük Belediyesi ve ÖZ-DE-BİR Eğitim Kurumları ortaklığında düzenlenen etkinliğe; Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, otizm ve engelli bireyler, öğretmenler, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Parkından yürüyüşle başlayan etkinlikte; otizmli bireyler, otizm farkındalığı oluşturma amacıyla, etkinliğe katılanlarla birlikte el ele Gölcük Anıtpark’a ilerlediler. Şarkılar eşliğinde çevredeki vatandaşların alkışları ile Anıtpark’a ulaşan etkinlikte otizmli bireyler, sahne şovları ile alanı dolduranlara tebessüm ettirdiler. Vurmalı çaldılar ile mini bir konser veren özel bireyler, dans gösterileri ile de kalabalıktan yoğun alkış aldı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİLER

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, otizmli bireylerin gökyüzüne renkli balonlar uçurması ile sona erdi. Etkinliğe katılanlar; otizm dernekleri, özel eğitim kurumları ve okullarda özel bireylerin hazırladıkları resim, el sanatları ve el emeği ürünlerini inceleyerek bilgiler aldılar.

Özel bireylerin eğlenceli anlar yaşadığı etkinlikten memnun kalan aileler, etkinliğin düzenlenmesine katkı veren Gölcük Belediyesi’ne teşekkür ettiler.