Gölcük Belediyesi, ilçede güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalarda son olarak Hasaneyn Köyü'nde bulunan 4 metruk binanın maili inhidam raporu doğrultusunda yıkımı ve enkazının kaldırılma işlemini belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

RİSKLİ YAPILAR TEK TEK YIKILIYOR

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 145 bina, Merkez Kentsel Dönüşüm alanındaki 322 konut, 247 dükkan, 54 ofis, Denizevler’deki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 bina yıkılıp enkazı kaldırılmış oldu.