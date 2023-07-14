Kocaeli Gölcük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle; Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler dualarla yâd edildi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle; Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Uğur Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Üst.Teğmen Mahir Sarıdağ, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçe protokolü ve şehit aileleri katıldı. Ziyarette, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla şehitler anıldı.

Ziyarette Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden 251 şehidimiz başta olmak üzere; ülkemizin geleceği, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden tüm Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Kahraman Gazilerimize şükran ve minnetlerimi, şehit ve gazilerimizin ailelerine de saygılarımı sunuyorum” dedi.