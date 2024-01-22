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Gölcük Belediyesi tarafından 2-3 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Ara Tatil Çocuk Şenliği; karne tatilindeki çocuklara eğlence dolu iki gün yaşatacak.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediyesi; karne tatiline giren çocuklar için eğlence dolu iki gün hazırladı. 3-4 Şubat tarihlerinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenecek Ara Tatil Çocuk Şenliği; birbirinden eğlenceli atölyeler ile çocukları ağırlayacak. Kervansaray fuaye alanında 13.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlik ile karne heyecanı yaşayan çocuklar tatil günlerini eğlenceye dönüştürecek.

EĞLENCE DOLU İKİ GÜN

Gölcük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde; yüz boyama, geri dönüşüm ve el becerisi atölyeleri, animasyonlar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları, masal saati, salıncak ve transformers ve maskot etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli yarışmalar ile çocuklar unutulmaz iki gün geçirecekler.

GÖLCÜK’TE ÇOCUK OLMAK AYRICALIK

Gölcük’te yaşamanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyesi olarak ilçemizde çocuklara ve eğitime olan desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz Ara Tatil Çocuk Şenliği ile karne tatilindeki çocuklarımız, verimli zamanlar geçirecekler. Tüm çocuklarımızı; birbirinden eğlenceli etkinlikler ile dolu şenliğimize bekliyoruz” dedi.