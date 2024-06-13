Gölcük Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile yeniden ihya edilerek ilçeye kazandırılan Yukarı Değirmendere’deki tarihi hamam, öğrencileri ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçedeki ecdat yadigarı tarihi eserleri yeniden ihya ederek gelecek nesillere aktarıyor. Çalışmalar kapsamında yapılan Gölcük’ün tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve ilçenin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla restore edilen Yukarı Ulaşlı'daki Tarihî Osmanlı Hamamı öğrencileri ağırladı.

Gölcük Belediyesi ve Ulaşlı Gençlik Derneği işbirliğinde; Gölcük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler tarihi yapı hakkında bilgilendirildiler.

TARİHİ HAMAMI GEZEREK BİLGİLER ALDILAR

Etkinlik kapsamında öğrenciler, ilçe ve Ulaşlı tarihi hakkında bilgilendirilirken, tarihi hamamı da gezme imkânı buldular. Ecdat yadigarlarını gelecek kuşaklara taşıdıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yukarı Ulaşlı'daki Tarihî Osmanlı Hamam’da ve gençlik derneği çatısı altında yaptıkları başarılı çalışmalar için; Ulaşlı Gençlik Derneği Başkanı Seyfi Özkan, yönetici Ercan Tekin Ercan’a teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.