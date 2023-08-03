Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni’nde bu yıl 101 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanlık Binası önünden başlayan şölen, Kongre Sarayı’nda yapılan programla son buldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 101 çocuk sünnet oldu. Her yıl ağustos ayı içerisinde düzenlenen şölen, çocuklara sünnet kıyafetlerinin dağıtımı ile başladı. Gölcük Belediyesi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile devam eden törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile hatıra fotoğrafı çekilen çocuklar, daha sonra Gölcük Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde Anıtpark’a kadar yürüdüler. İlçe merkezinde vatandaşların alkışları eşliğinde Anıtpark’ta yürüyen çocuklar daha sonra Sultan Baba Türbesi’ni ziyaret ederek aileleriyle dua ettiler.

Şölen; Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti, duaların edilmesi ve semazen gösterileri ile devam etti. Kongre Sarayı’nda ailelerle bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert; ailelerin ve çocukların heyecanlarına ortak oldular. Programda okunan Mevlid-i Şerif sonrasında aileler ile birlikte dualar eden Başkan Sezer, bol bol fotoğraf çektirdiği çocuklara oyuncak hediye etti.