Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca Karadeniz coşkusuna ev sahipliği yapacak Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri, Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz’ın muhteşem konserleri ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Geleneksel Kadırga Yayla Şenlikleri’nde Karadeniz coşkusunu başladı. Müziğinin yıldız isimlerine ev sahipliği yapacak şenliklerde, Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz’ın muhteşem konseri ile horon coşkusunu Kadırga’ya taşıdı.

Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz’ın birbirinden güzel türküleri ile konser alanını dolduran dinleyiciler doyasıya eğlendi. Konsere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sanatçılara ve alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

YAZLIK KADIRGA BİNLERCE HORON TUTKUNUNU AĞIRLADI

Sinan Yılmaz konserine Başkan Sezer’in yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Konserde sahneye çıkan Başkan Sezer, Sinan Yılmaz’a çiçek takdim ederek Yazlık Kadırga’ya akın eden binlerce kişiye iyi eğlenceler diledi.

Yazlık Kadırga’da başlayan şenliklerde tam bir horon ve müzik şöleni yaşanacak. Şenliklerde; Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz’ın ardından, Mehmet Tak, Hızır Dinçer ve birbirinden değerli yerel sanatçıların seslendireceği şarkılar ile Karadeniz coşkusunu zirveye çıkaracaklar.